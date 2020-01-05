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أخبار الزمالك اليوم الأحد: ريمونتادا طنطا.. إعتذار النادي لإبراهيم نور الدين.. الدوري الفرنسي يخطف أحد صفقات الشتاء

الأحد 05/يناير/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 5 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فوز الفريق على طنطا في الدوري وتقديم النادي إعتذار إلى إبراهيم نور الدين عن أحداث المباراة وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحقق ريمونتادا مثيرة على طنطا

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


هدف الزمالك يقترب من الانتقال للدوري الفرنسي

بات نجم الترجي السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي يوسف البلايلي قريباً من مغادرة الأهلي السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية،


وأضافت التقارير، أن البلايلي مستعد لتقديم تضحيات مادية، من أجل الرحيل نحو فرنسا، أملاً في استعادة بريقه وتألقه السابق، والذي ظهر جلياً في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.


ويعد البلايلي أحد أهم أهداف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن تتم إتصالات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من أجل حصول النادي الأبيض على خدمات مهاجم محاربي الصحراء.

الزمالك يقدم إعتذار إلى إبراهيم نور الدين

حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين.


واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني بسبب احتسابه ضربة جزاء لطنطا في الشوط الثاني.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 21 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد يوم الجمعة القادمة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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