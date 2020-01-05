أخبار برشلونة اليوم.. البارسا يحدد سعر نجمه للراغبين.. و3 مفاجآت يجهزها رئيس البلوجرانا للجماهير

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 5 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى تعادل البارسا مع فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي مدينة كتالونيا بالدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 5 - 1 - 2020 :-





- برشلونة يحدد شرطه لبيع سيميدو





أشارت دون بالون إلى أنه على الرغم من عدم مشاركة سيميدو بشكل منتظم مع برشلونة، إلا أن هناك أندية مهتمة للغاية بالتعاقد معه، لذلك وضع النادي الكاتالوني رسوماً مرتفعة نسبياً للتنازل عنه، وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيستثمر أموال صفقة سيميدو حال تم بيعه للتعاقد مع الظهير الأيمن للايبزيغ، الألماني لوكاس كلوسترمان.





- برشلونة يحدد سعر نجمه إستعداداً لبيعه في فترة الإنتقالات الصيفية





وفقا موقع sport360، فإن إدارة النادي الكتالوني، حددت مبلغ 100 مليون يورو، للأندية المهتمة بخدمات ديمبلي، وأضافت التقارير، أن نادي برشلونة سأم من تصرفات الفرنسي الشاب المثيرة للجدل في الفترة الماضية، بالإضافة للإصابات المتتالية التي يتعرض لها مباراة تلو الأخرى، بسبب سلوكياته خارج الميدان.





- 3 أحلام يخطط رئيس برشلونة لتحقيقها في 2020





كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن بارتوميو أمامه 18 شهرًا فقط قبل عقد انتخابات رئاسة برشلونة، حيث يسعى إلى تحقيق معظم أهدافه هذا العام، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هدف بارتوميو الأول هو فوز كل الفرق الرياضية المحترفة في النادي هذا العام بالبطولات الأوروبية خاصة لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.





- برشلونة يحدد بديل سيميدو





وفقاً لما أورته صحيفة سبورت المقربة من برشلونة، نقلاً عن شبكة سكاي سبورتس، أن إدارة النادي الكتالوني حددت نجم لايبزج الألماني لوكاس كلوسترمان، وكانت تقارير صحفية، قد أفادت في وقت سابق، أن إدارة النادي قررت بيع سيميدو في الصيف المقبل، محددة مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته.





- برشلونة ضد إسبانيول.. فالفيردي يعبر عن غضبه بعد تعادل الديربي





قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بعد التعادل مع فريق إسبانيول :"كل مباراة ليست مثل التي تسبقها، يجب ان نقاتل في كل مباراة، تعثرنا خارج الديار، ومن ثم نهضنا، ولكن علينا ان نتحسن، والنقص العددي اليوم أثر علينا كثيرا مباراة الديربي تقليدية مع مزيد من التوتر، وهم يعملوا على الكرات الثابتة، وحاولنا ان نواصل عملنا، ولكن تراجعنا بعض الشيء في المباراة، وعدنا في النتيجة، ولكن لعبنا بنقص عددي، وهم ضغطوا وعادلوا النتيجة، اليوم خسرنا نقطتين لدينا رد فعل جيد، ولكننا لسنا قادرين على قتل المباراة، واليوم الطرد كان سببا رئيسيا في التعثر".





- برشلونة يتهم وكيل فيدال بسبب أزمته الأخيرة





أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن إدارة برشلونة لا ترى أن فيدال هو المتسبب في الأزمة الحالية مع برشلونة، وأضافت التقارير أن النادي الكتالوني يتهم وكيل اللاعب " فليسيفتش" باختلاق أزمة مع برشلونة، تدفع النادي لترك فيدال في يناير الحالي.





- ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة





انتهت مباراة برشلونة واسبانيول والتى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسبانى، بهدفين لكل فريق، ليفقد برشلونة نقتطين فى صراع الصدارة مع ريال مدريد، وكان ريال مدريد قد فاز اليوم على فريق خيتافي بثلاثية دون رد سجلهم كل من راقايل فاران هدفين ولوكا مودريتش هدف.





ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة وإسبانيول:-





1- برشلونة 40 نقطة.

2- ريال مدريد 40 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 35 نقطة.

4- إشبيليه 35 نقطة.

5- ريال سوسييداد 31 نقطة.

6- فالنسيا 31 نقطة.

7- خيتافي 30 نقطة.

8- أتلتيك بلباو 29 نقطة.

9- ليفانتي 26 نقطة.

10- فياريال 25 نقطة.

11- غرناطه 24 نقطة.

12- أوساسونا 23 نقطة.

13- ريال بيتيس 23 نقطة.

14- بلد الوليد 21 نقطة.

15- ألافيس 19 نقطة.

16- إيبار 19 نقطة.

17- مايوركا 15 نقطة.

18- سيلتا فيجو 14 نقطة.

19- ليجانيس 14 نقطة.

20- إسبانيول 11 نقطة.



