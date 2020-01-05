فوز مياه البحيرة وكفر الدوار والبترول في مؤجلات القسم الثالث

حقق فريق مياة البحيرة، فوزا مثيرا وغاليا على حساب فريق بدر، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مؤجلات المجموعة الـ 11 للقسم الثالث.



وحقق غزل كفر الدوار الفوز علي نادي كوم حمادة 2-1 وبنفس النتيجة حقق مركزشباب كوم حمادة فوزا علي كفربولين بهدفين مقابل هدف وأخيرا بترول اسكندرية يفوز علي رشيد بهدف دون مقابل .



وتعادل مؤخراً، فريق مركز شباب إيتاي البارود مع فريق مركز شباب العبور، بهدف لكل منهما.



وتم تأجيل مباراة سبورتنج مع نهضة العامرية، وتم أيضا تأجيل مباراة الترام مع القبارى لعدم صلاحية الملعب لإقامة المبارتان.



ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 28 نقطة

2-مياه البحيرة 28نقطة

3-الترام 26نقطة

4-بدر 24نقطة

5-اسكندرية للبترول 23نقطة

6-إيتاي البارود 22نقطة

7-مركزشباب كوم حمادة 19نقطة

8-كفربولين 18نقطة

9-نهضة العامرية 17نقطة

10-العبور 16نقطة

11-غزل كفرالدوار 16نقطة

12-حوش عيسي 15نقطة

13-نادي رشيد 15نقطة

14-المعمورة 13نقطة

15-القباري 13نقطة

16-نادي كوم حمادة 11نقطة