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تعيين نسبة الـ ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات القطاع العام والخاص في قنا

الأحد 05/يناير/2020 - 10:58 م
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اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
بسام عبدالحميد
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أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على استيفاء نسبة الـ ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المصانع وشركات القطاع العام والخاص بالمحافظة تطبيقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الرابع الذي عقده المحافظ بمدينة فرشوط بحضور السيد حازم عمر نائب المحافظ ومسئولي الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وردًا على الشباب المتقدمين بطلبات للتعين صرح المحافظ ان مديرية القوى العاملة قامت بتوفير العديد من فرص العمل بمميزات كبيرة فى عدد من المصانع والشركات الخاصة بالقاهرة هذا الى جانب ما تقدمه المحافظة من دعم ومساعده للشباب فى مجال ريادة الأعمال واقامة المشروعات الخاصة من خلال منحهم قروض ميسّره من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية " مشروعك ".

واستمع المحافظ خلال لقاء اليوم إلى ٨٠٠ طلب وشكوى تنوعت ما بين طلبات تعين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات التعيين.

وطمأن الداودى اصحاب الطلبات والشكاوى بأنه سيتم اتخاذ قرارات وحلول سريعة بشأن تلك الشكاوى وفقا للوائح والقوانين وبما لا يضر مصلحة المواطن وسيتم إعلام اصحابها بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال شكواهم ووعد المحافظ اهالى فرشوط بتجديد اللقاء معهم بعد شهرين للتأكيد على حل الشكاوى التى تم تقديمها اليوم والإستماع الى شكاوى جديدة والعمل على حلها أيضًا.
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مصر شركات ذوي الاحتياجات اخبار

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