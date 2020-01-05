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الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة

الأحد 05/يناير/2020 - 10:58 م
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الحفل
الحفل
حازم رفعت
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نظمت الجمعية المصرية للجاليات ورجال الأعمال بالخارج، اليوم الأحد، حفلا بمناسبة إحياء مسار العائلة المقدسة وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

حضر الإحتفال نخبة من رجال السياسة وأعضاء البرلمان، والإعلام ورجال الدين، ويعد من أبرز الحاضرين، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي واللواء حاتم باشات وعمرو صدقي ورانيا يحيي وعدد من نواب البرلمان منهم محمود بدر وطارق الخولي، كما حضر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الثقافي الكاثوليكي.

كما حضر الوفد الإيطالي الذي يضم عدد من المسؤلين، أبرزهم نيكولا مانينو، رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، أنطوني سباتيلا مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، ديبونو باولو المسؤل عن ملف الفن في الفاتيكان، سالديسكو سالفادور عضو البرلمان الإيطالي، روفا فيليبو بالرقابة الإدارية الإيطالية.

وقدمت الحفل الإعلامية ناردين حبيب، وتم عرض فيلمين تسجيليين الأول بعنوان "العائلة المقدسة" يروي تاريخ العائلة المقدسة فى مصر بمحافظاتها المختلفة، والثاني يحكي عن التاريخ الوطني المصري وكيف تخلصت مصر من جماعة الشر، كما تحدث بعض المسؤولين الإيطاليين عن التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات.

وتحدث نيكولا مانينو رئيس الوفد الايطالي عن التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، قائلا: الدولتان تربطهم علاقة وثيقة منذ زمن بعيد والشعب الإيطالي يعشق الشعب المصري ويرى أن هناك تقارب كبير في العادات بين الشعبين.

فيما كشف جورج عياد رئيس المنظمة المصرية للجاليات ورجال الأعمال، أن الهدف من إحياء مسار العائلة المقدسة هو إحياء وتنشيط السياحة الدينية، موضحا أن الدولة المصرية بمؤسساتها بدأت فى إتخاذ اجراءات من شئنها إحياء المسار وتطوير ودعم السياحة الدينية.
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
الجمعية المصرية للجاليات تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة
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الكلمات المفتاحية

مسار العائلة المقدسة الفاتيكان الجمعية المصرية للجاليات البرلمان

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