مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام لص منزلها ومقتله على يد زوجها

قال جيجي لامار، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، إن هناك لصًا دخال منزل الفنانة نانسي عجرم، وعندما وجده زوج "عجرم"، قام بإعطائه أموال مقابل الخروج من المنزل، ولكنه عندما دخل اللص غرفة أولاده خشى من خطفهم، فقام بفتله.



وتابع مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن كل أب يريد الدفع عن أولاده وأسرته، وهذا ما قام به زوج الفنانة نانسي عجرم، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات جارية في هذا الامر لم تنتهي بعد.



ولفت إلى أن الفنانة نانسي عجرم تعرضت لبعض الخدوش البسيطة، معقبًا: "الحمد لله، العائلة كلها بخير، ونانسي وزوجها وأولادها بخير".

