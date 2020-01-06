أديب يوجه مناشدة للدول العربية بشأن حكومة السراج: مفيش هزار



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هدف أردوغان من اتفاقه مع حكومة الوفاق هو التنقيب عن الغاز، منوها بأن الأيام القادمة ستشهد تصارع وتيرة بحث تركيا عن الغاز.



وأضاف أن ليبيا دولة مقسمة، وكل جهة بها تصرح كما تريد، معقبا: "دي مش دولة.. كل جهة بتقول اللي عايزاه"، مطالبا الدول العربية بقطع الصلة مع حكومة السراج من خلال إغلاق سفارتهم، معلقا: "مش عايزين السفارة في العمارة، والأيام الجاية مفيهاش هزار نحن أمام سلطان معتوه".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، قائلاً: "أغلب طياري تركيا تم القبض عليهم في الانقلاب المزعوم، مستبعدا أن يرسل أردوغان جنود أتراك إلى ليبيا".