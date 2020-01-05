مدير أعمال نانسي عجرم بعد حادث اقتحام منزلها : الفنانة بخير وإصابتها طفيفة

كشف مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لامار، تطورات حادث اقتحام منزل "الفنانة"، ومقتل اللص على أيدي زوجها الدكتور فادي الهاشم.





وقال "لامارا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى يبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن نانسي عجرم وأسرتها بخير ووضعها يأخذ العقل، مشيًرا إلى أن إصابتها طفيفة نتيجة حطام الزجاج بسبب إطلاق النار.



وأضاف مدير أعمال المطربة اللبنانية: "نحمد ربنا إنها أزمة وعدت، الله يديمكم جميعًا وكل محبيه".

