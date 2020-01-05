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تفاصيل مكالمة الرئيس الفرنسي مع "ترامب" بشأن أنشطة فيلق القدس

الأحد 05/يناير/2020 - 10:08 م
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ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
الفجر
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أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فرنسا تتضامن مع حلفائها "بعد الاعتداءات التي استهدفت مواقع التحالف الدولي بالعراق خلال الأسابيع الأخيرة".

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان رسمي، أن "إيمانويل ماكرون أعرب خلال اتصاله مع ترامب عن قلقه تجاه الأعمال المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني"، في إشارة للجنرال الذي توفي نتيجة قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضية.

وأوضح البيان، أن "ماكرون دعا إيران لوضع حد لأعمال فيلق القدس المزعزعة للاستقرار والامتناع عن أي تصعيد عسكري من شأنه أن يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة"، وشدد ماكرون على "تصميم فرنسا على العمل إلى جانب شركائها المحليين والدوليين من أجل خفض حدة التوترات".

وأختتم البيان، "ماكرون قال إن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال أعمال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، في إطار احترام سيادة العراق من أجل أمنه والاستقرار في المنطقة".

ويذكر أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، أعلن وقف عملياته ضد الإرهابيين، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف بالتزامن مع تزايد حدة التوتر مع إيران.

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الكلمات المفتاحية

ماكرون فيلق القدس ترامب الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي

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