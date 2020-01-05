حسام داغر لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية عالم مجنون.. ومحمد رمضان يمتلك موهبة الغناء

الفجر الفني

آخر عمل قدمته مسلسل "زلزال".. كيف كانت التجربة فى هذا العمل؟



وماذا عن علاقتك بالفنان محمد رمضان؟



وما رأيك في اتجاه محمد رمضان إلى الغناء؟



وماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟



وما الدور الذي تتمني أن تقدمه خلال مشوارك الفني؟



وما أقرب الأدوار التى قدمتها إلى قلبك؟



ومع من من الممثلين تتمني العمل معه خلال الفترة المقبلة؟



ومن مثلك الأعلي فى مجال التمثيل؟



اعتبر روبن ويليامز مثلي الأعلي، وأنا أتمني أن أسير على خطأه، واركز معه دائماً وهو الذي حببنا فى الأدوار التراجيدية عندما وجدته يلعب هذه الأدوار.



وما أهم النصائح التى تلقيتها فى بداية مشوارك الفني؟



اتذكر عندما كنت أقدم مسرحية "هملت" مع فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، رشوان توفيق، عبد الرحمن أبو زهرة، كان دائما الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق يعطوني الكثير من النصائح فى اختيار الأدوار وفي مجال التمثيل لهذا الوقت أنا أعمل بها، وأنا اعتبرهم من النماذج المشرفة فى مجال التمثيل.



وهل أنت من متابعي السوشيال ميديا؟ وهل هي سبب في نجاح الفنان؟



أنا لست مهتم بالسوشيال ميديا، ولكن اكتشفت إني كنت مخطئ لأنها لها أهمية كبيرة خاصة في عصرنا هذا، فهناك الكثير من الممثلين اشتهروا بسبب السوشيال ميديا، ولكن أنا أفضل الشارع المصري فى متابعة ردود أفعال الناس علي أعمالي.



فى نهاية حديثنا.. ما طموحك في مجال التمثيل؟



أنا مازالت لم أقدم شيء، وأتمني أن أقدم أدوار تترك أثر فى الجمهور، وأقدم سينما تنال إعجاب الجمهور، فطموحي بلا سقف فى مجال التمثيل.

ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع، درس التمثيل فى مؤسسة TVI Actor Studio NY، فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتخرج منها عام ٢٠٠٩، ثم التحق بمركز الإبداع الفني مع المخرج جلال، قدم العديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون أبرزهم فيلم "أمير البحار، سفاري"، مسلسل "الكبير أوي، ابن حلال"، وكان آخر عمل له مشاركته في مسلسل "زلزال" رمضان الماضي.كان لـ"" حوار خاص مع الفنان حسام داغر، وتحدث فيه عن تجربته في مسلسل "زلزال"، وعلاقته بالفنان محمد رمضان، الأعمال الفنية الجديدة التي يستعد لها.وإلى نص الحوار:تجربة مميزة لقلبي وأنا أحب هذا العمل كثيراً، وهذا يعتبر ثالث تعامل لى مع الفنان محمد رمضان، وخامس تعامل مع المخرج إبراهيم فخر، وأنا سعيد جداً بالعمل معاهم، بالإضافة إلى الشخصية التي قدمتها كانت تركيبة صعبة، لأنها دائما تظهر عكس ماتخفيه وهذا ما جذبني للشخصية.محمد رمضان صديق لي ودائماً العمل معه له طعم مختلف وكواليس العمل تكون مختلفة لنا "رمضان" من الفنانين الذين دائماً لديهم طاقة إيجابية وكان يقول "هنكسر الدنيا" ويشجعني كثيراً، وعلاقتي برمضان أصبحت قوية جدا بعد مشاركتي معه فى مسرحية "أهلا رمضان"، لأننا في المسرح نعيش مع بعض والعلاقات بتقوي فى العمل المسرحي عكس التليفزيون والسينما.رمضان لديه موهبة الغناء وهو شخص ذكي جداً، حيث إنه يستطيع عمل استعراض وغناء يجذب انتباه الجمهور، ويختار الأشياء المناسبة لمساحة صوته، فهو لا يغني طرب بل يغني مايشبه الراب، واستطاع أن ينجح فى هذا بشكل كبير.أنا لدي مسلسل "ملاك" مع كريم فهمي وأجسد فيه شخصية مختلفة وجديدة عن ما قدمته، وأيضاً لدي عمل آخر ولكن في مرحلة القراءة ولا استطيع أن أفصح عنه حالياً.أتمني تقديم أدوار كثيرة مثل الأدوار التاريخية، والأدوار المعقدة والمركبة، وأتمني تجسيد شخصية عالم مجنون.أحب دوري فى مسلسل "وعد" عندما جسد شخصية دكتور جامعي.أتمني العمل مع الفنان يحيي الفخراني فأنا أحبه كثيراً، والفنان عادل إمام لأنه تاريخ فني والعمل معه سيضيف لي الكثير.