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التليفونات يفوز بثلاثية على بني سويف وديا

الأحد 05/يناير/2020 - 10:13 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 1/3 على على شقيقه بني سويف وذلك فى إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقان بملعب الأسيوطي سبورت .

وجاءت أهداف تليفونات بني سويف عن طريق الثلاثى مصطفى عبد الرحيم
" كشري " وعبدالله ميسي وصلاح فتحي، بينما أحرز هدف بني سويف الوحيد اللاعب كريم أشرف.

وحرصا الثنائى ابو العينين شحاته المدير الفني للتليفونات، وحسن موسى المدير الفني لبني سويف، على إشراك جميع اللاعبين خلال شوطي المباراة، للاطمئنان على مستواهم قبل بداية الدور الثاني، حيث أتفق الجهازين الفنيين أن تلعب المباراة لمدة 100 دقيقة، حيث لعب كل شوط لمدة 50 دقيقة.

بجانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين والبدلاء وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية.

وجاءت المباراة في إطار تجهيزات الفريقان لخوض منافسات الدور الثاني للقسم الثاني بمجموعة الصعيد، المقرر انطلاقه في 19 يناير الجاري.

ويحتل التليفونات المركز الخامس بمجموعة الصعيد برصيد 16 نقطة، بينما يحتل بني سويف المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه بني سويف نظيره شبان قنا مع بداية الدور الثاني، بينما سيواجه التليفونات نظيره ديروط.
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