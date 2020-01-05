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الأربعاء.. توقيع بروتوكول بين إعلام القاهرة ومعهد الصحافة بالمغرب
الأحد 05/يناير/2020 - 10:10 م
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آية حمروشي
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تشهد جامعة القاهرة، الأربعاء المقبل، توقيع "اتفاقية تعاون خاص"، بين كلية الإعلام في الجامعة، مع معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، في حفل يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحضور سفير المملكة المغربية في مصر أحمد التازي ومسؤولي السفارة.
وتتيح الاتفاقية، التي تعد أول تعاون أكاديمي بين الكليات والمعاهد المصرية ونظيرتها في المغرب، حصول طلاب معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا في الدار البيضاء (IJMT) على درجة "الماجستير" في الصحافة وعلوم الاتصال، باللغة العربية ومعتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.
يحضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ووكلاء الكلية وعدد من العمداء السابقين وأعضاء هيئة التدريس، ومن الجانب المغربي الدكتور مصطفى مستعطف رئيس مجلس إدارة معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا، والسيدة رشيدة السني المديرة التنفيذية للمعهد.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد "إعلام القاهرة"، إن الشهور الماضية شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين، للاتفاق على المنهج التدريسي الذي سيتم بموجبه منح "ماجستير مهني" لطلاب المعهد المغربي، وكذلك تحديد جوانب التعاون العلمي والأكاديمي الأخري بين الجانبين، والتي تشمل مشاركة أساتذة من كلية الإعلام في إلقاء محاضرات وتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية بالمعهد، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئتي التدريس في الجانبين، والمشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل جانب.
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