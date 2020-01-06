أحمد موسى لـ الشعب الليبي: حى على الجهاد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيقوم بضرب المؤسسات الوطنية الليبية لتمكين الإرهابيين وإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدا لمناقشة التطورات الليبية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن "أردوغان يضرب بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعرض الحائط ويتصرف كأنه الوحيد الذي يتحكم في مقدرات الدول".



وتابع: "أردوغان كما قام بغزو سوريا من قبل سيغزو ليبيا؛ لأن لديه أطماع في منطقة شمال إفريقيا، معتبرا إياها أنها أرث أجداده"، لافتا إلى أن "أردوغان" لن يتوقف عند ليبيا وسيحاول التمدد في المنطقة.



ووجه حديثه للشعب الليبي قائلًا: "حان وقت المواجهة.. أردوغان المختل سيحاول تدمير الجيش الوطني الليبي"، لافتا إلى أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا، معلًقا: "حى على الجهاد في ليبيا".

