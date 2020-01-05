عاجل- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم أمام إف سي مصر.



وكان مروان محسن قد غادر مباراة الأهلي الأهلي أمام إف سي مصر في الدقيقة 68 وحل زميله محمود "كهربا" بديلًا له في أول ظهور له بقميص الأهلي بعد الانتقال إليه لمدة 4 مواسم ونصف.



وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة :"مروان تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل، وسيحصل على راحة لمدة يومين".



وحقق الأهلي فوزه العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري، بعد الفوز على إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.



