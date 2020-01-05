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ماذا قدم محمود كهربا في أول ظهور رسمي مع الأهلي؟

الأحد 05/يناير/2020 - 09:59 م
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كهربا
كهربا
علاء خليف
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كتب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد مشاركته الأولي مع بقميص الفريق الأحمر، خلال مباراته ضد فريق إف سي مصر التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد 5 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأهلاوي بنتيجة 3-1.

وكان النادي الأهلي قد حصل على خدمات محمود كهربا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونجح مسئولي القلعة الحمراء في قيد اللاعب في قائمة الفريق بعد وصول بطاقته الدولية من النادي البرتغالي، ليشارك اللاعب أمام إف سي مصر في مباراة اليوم.

ماذا قدم محمود "كهربا" في أول مباراة مع الأهلي؟
لم يبدأ محمود كهربا مباراة إف سي مصر اليوم ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، ولكن جلس على مقاعد بدلاء الفريق حتي الدقيقة 67 قبل أن يقرر السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الدفع به بدلا من مروان محسن لمحاولة تنشيط هجوم المارد الأحمر في المباراة.

محمود كهربا لم يستطيع الظهور بالمستوي المنتظر منه خلال لقاء اليوم، نظرًا لمشاركته لدقائق قليلة (23 دقيقة فقط)، لكنه أحدث نشاط في خط هجوم الأهلي بعد نزوله، وذلك بفضل تحركاته الجيدة داخل الملعب، وحاول التعاون مع زملائه في أكثر من هجمة لكن دون خطورة حقيقية على المرمي.

وحاول "كهربا" تهديد مرمي فريق اف سي مصر بالدقيقة 86 بعدما انطلق بسرعة من خلفي مدافع المنافس، وتلقي كرة بينيه رائعة من زميله النيجيري جونيور أجايي ولكنه لم ينجح في السيطرة عليها ووصلت ليد الحارس عصام ثروت بسهولة.

ويحتاج محمود كهربا للمشاركة في مزيد من المباريات مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لاستعادة حساسية المباريات نظرًا لغيابه عن المشاركة بالمباريات منذ أكثر من شهرين، كما يحتاج للتأقلم والانسجام مع لاعبي الفريق الأحمر حتي نستطيع الحكم على مستواه بشكل صحيح.

أهداف مباراة الأهلي ضد إف سي مصر:
جاءت ثلاثية النادي الأهلي عن طريق، جونيور أجايي، ومروان محسن "هدفين" بالدقائق 23، 51، 54، بينما سجل هدف اف سي مصر الوحيد اللاعب أحمد الشيخ بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يعزز الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد اف سي مصر عند 11 نقطة بالمركز الثالث عشر.

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الكلمات المفتاحية

يناير 2020 هدف اف سي مصر الاهلي ضد اف سي مصر

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