موعد مباراة الأهلي القادمة.. الأهلي ضد بلاتنيوم

حقق النادي الأهلي فوز كبير على ضيفه نادي مصر ببطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بثلاثية لهدف، فى لقاء اقيم على ستاد القاهرة الدولى تجت قيادة الحكم محمد عادل، ليحقق الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر، الفوز العاشر على التوالي بالبطولة المحلية.



وسجل للنادي الأهلي كل من جونيور أجاي هدف ومروان محسن هدفين وشهد اللقاء المشاركة الأولى للاعب الفريق الجديد محمود عبد المنعم كهربا، ليغلق الأهلى ملف البطولة المحلية ويستعد لمواجهة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 خارج ارضه.



وتقام مباراة الأهلي المصري وبلاتنيوم الزيمبابوى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2020.



موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش يوم السبت 11 يناير، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.



وحقق النادي الأهلي الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي المباراة السابقة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان.



ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلاتنيوم

النجم الساحلى التونسي 6 نقاط

الهلال السوداني 6 نقاط

الأهلي المصري 6 نقاط