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أول تعليق من فايلر عقب فوز الأهلي على إف سي مصر

الأحد 05/يناير/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حققنا فوزًا هامًا أمام فريق جيد، واللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية".
وأضاف :"نخوض كل المباريات بهدف واحد فقط وهو الفوز، ونأخذ كل مباراة على حدا".

زاد :"ديانج لاعب صغير وهو شارك في مباريات كثيرة وفضلت خروجه من أجل إراحته ومنح الفرصة للاعب أخر لكي يشارك".

وتابع :"شاركت محمود متولي من أحل منح الثقة والعودة مجددًا ونكمل المسيرة في نفس الأهداف".

وعن كثرة حصول أيمن أشرف وأليو ديانج على البطاقات الصفراء قال فايلر :"هم لاعبون لديهم خبرات ومراكزهم يتكلف البطاقات الصفراء هو أمر لا يهمني وما يهمني هو مستواهم في الملعب، وهو أمر طبيعي أن يتم حصولهم على البطاقات الصفراء".

وتابع :"من الممكن أن نعمل على هذا الأمر وتصحيحه لكن أؤكد بأنه لا يهمني".

وعن معاناة الأهلي من مشكلة في مركز صانع الألعاب قال فايلر :"لا نعاني من أي نقص في هذا المركز".
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