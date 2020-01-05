الإفتاء تهنىء المسيحيين بعيدهم: ليس في شريعتنا ما يمنعنا من ذلك

نشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" مقطع فيديو بطريقة الرسوم المتحركة بعنوان "تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد".





حيث تضمن الفيديو تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، حيث تلهمنا هذه الذكرى معاني الرحمة، والخير، والمحبة، والسلام، فضلا على أنها تؤكد على الوحدة الوطنية للمصريين، وتماسكهم.



