Advertisements
الإفتاء تهنىء المسيحيين بعيدهم: ليس في شريعتنا ما يمنعنا من ذلك
الأحد 05/يناير/2020 - 09:55 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
نشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" مقطع فيديو بطريقة الرسوم المتحركة بعنوان "تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد".
حيث تضمن الفيديو تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، حيث تلهمنا هذه الذكرى معاني الرحمة، والخير، والمحبة، والسلام، فضلا على أنها تؤكد على الوحدة الوطنية للمصريين، وتماسكهم.
ووجه الإفتاء رسالة إلى المسيحيين، خلال الفيديو: "أخي المسيحي ليس في شريعتنا السمحة ما يمنعنا من تحيتك، أو تهنئتك، بل أن الرسول الكريم كان يبر ويساعد جميع أهل الأديان السماوية بمبدأ التعايش والسلام بين بني الوطن الواحد".
Advertisements