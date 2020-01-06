أحمد موسى يفضح مخطط الإخوان لمساندة الغزو التركي لليبيا (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخائن إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أكد لـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جماعة الإخوان الإرهابية مستعدة لإرسال 25 ألفا من الجماعة الإرهابية للقتال، معلقًا: "مهدي عاكف وقيادات الجماعة قالوها قبل كده".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن "أردوغان" أعلن بدء الغزو التركي إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي عليه الاستعداد لمواجهة العدو.



وتابع: "أردوغان أعلن التحرك لاحتلال ليبيا، مخالفا قرارات الأمم المتحدة، وبدأ ينفذ أطماعة العثمانية للاستيلاء على ثروات الدولة الشقيقة".

