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سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية ببغداد

الأحد 05/يناير/2020 - 09:45 م
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سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
الفجر
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أفاد مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في بغداد وإطلاق صافرات الإنذار.

ويأتي ذلك بعد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.


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الكلمات المفتاحية

بغداد المنطقة الخضراء السفارة الأمريكية

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