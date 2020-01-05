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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 09:48 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت منافسات مباريات الدوري المصري لهذا الموسم وواصل الأهلي حفاظه على صدارته لجدول الدوري حتى الآن برصيد 27 نقطة من 9 مباريات فاز في جميعها حتى الآن، وسجل الأهلي 28 هدف ومني مرماه بهدفين حتى الآن.

وجاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات.

واحتل براميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين حتى الآن.

تمكن عبد الله السعيد نجم براميدز من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف. 

ويستعرض الفجر الرياضي هدافي الدوري المصري في البطولة حتى الآن ..
1 - عبد الله السعيد ( براميدز - 9 أهداف)
2 - محمد شريف ( إنبي - 7 أهداف)
3 - حسام حسن (سموحة - 6 أهداف)
4 - محمد سالم ( المقاولون العرب - 5 أهداف)
5 - وليد سليمان ( الأهلي - 5 أهداف)
6 - تالا نداييه (طلائع الجيش - 4 أهداف)
7 - أوميد أوكري ( أسوان - 4 أهداف)
8 - أحمد شرويدة ( حرس الحدود - 4 أهداف)
9 - مصطفى محمد (الزمالك - 4 أهداف)
10 - محمود رزق ( الاتحاد - 4 أهداف)
11 - محمد سمير ( المقاولون العرب - 4 أهداف)
12 - رمضان صبحي ( الأهلي - 4 أهداف)
13 - عمرو الحلواني ( حرس الحدود - 4 أهداف)
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