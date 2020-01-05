Advertisements
Advertisements
Advertisements

عماد الديب أديب: "أردوغان" يعتقد أن تدخله في ليبيا نزهة عسكرية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:51 م
Advertisements
الكاتب عماد الدين أديب
الكاتب عماد الدين أديب
كساب أحمد
Advertisements
قال الكاتب عماد الدين أديب، إن تعداد سكان ليبيا 7 مليون، وطرابلس مليون نسمة بها 5 مداخل، والكثافة السكانية منخفضة جدًا، والسيطرة على ليبيا في حاجة إلى نصف الجيش التركي، خاصة أن مساحة ليبيا الجغرافية متسعة جدًا، وإذا دخل الجيش في ليبيا فهذا يعني أنه دخل إلى مستنع لن يستطيع الخروج منه. 

وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن تدخله في ليبيا سيكون نزهة عسكرية، معقبًا: "فاكر لما هيبعت قواته لليبا مصر هتترعب، وهنتقاسم معه غاز المتوسط، وهذا لن يحدث".

ومن جانب آخر، قال عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة يتصرف من منظور الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولا يهتم خلال هذه الفترة إلا بالأزمة الإيرانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا الكاتب عماد الدين أديب اردوغان اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ ساعة و 27 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: الغزو التركي لسوريا قد ينقل الإرهابيين إلى ليبيا

عمرو أديب: "تركيا هتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا" (فيديو)

عمرو أديب: تركيا لا تفهم إلا لغة القوة

أردوغان: سندعم "السراج" عسكريًا إذا لزم الأمر

برلمانية تونسية تكشف ردود الفعل على زيارة أردوغان (فيديو)

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

09:03 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status