عماد الديب أديب: "أردوغان" يعتقد أن تدخله في ليبيا نزهة عسكرية

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن تعداد سكان ليبيا 7 مليون، وطرابلس مليون نسمة بها 5 مداخل، والكثافة السكانية منخفضة جدًا، والسيطرة على ليبيا في حاجة إلى نصف الجيش التركي، خاصة أن مساحة ليبيا الجغرافية متسعة جدًا، وإذا دخل الجيش في ليبيا فهذا يعني أنه دخل إلى مستنع لن يستطيع الخروج منه.



وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن تدخله في ليبيا سيكون نزهة عسكرية، معقبًا: "فاكر لما هيبعت قواته لليبا مصر هتترعب، وهنتقاسم معه غاز المتوسط، وهذا لن يحدث".



ومن جانب آخر، قال عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة يتصرف من منظور الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولا يهتم خلال هذه الفترة إلا بالأزمة الإيرانية.

