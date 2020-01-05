السلامة والصحة المهنية بالشرقية تكشف عدد حوادث الطرق خلال 2019

قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ حملات مكثفة على مختلف المنشأت للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة حفاظًا على العاملين بها وعلى أمن وسلامة المواطنين وذلك خلال عام ٢٠١٩.



قامت بالمرور على عدد ٦٧٣ منشأة عامة، وصناعية، وصحية، ومحطات معالجة مياه، وصرف صحي، منها ٥١٢ مستوفي للإشتراطات، ١٦١ غير مستوفي للإشتراطات، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.



وعقدت عدد ٨٠ دورة تدريبية تخص السلامة والصحة المهنية، كما تم فحص عدد ٧٢ شكوي والرد عليها، والمشاركة في لجان التراخيص، ولجان التحكم الطبي بعدد ٤٨، كما تم حصر حوادث الطرق والتي بلغت ١٤١٥١ حادثة.