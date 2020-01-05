لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"

أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها بالتكريم في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة مساء اليوم الأحد، على مسرح النهار بشارع القصر العيني.



وأضافت "لبلبة" خلال كلمتها بعد التكريم: "أنا حاسة أننا في بيتي"، معربة عن فخرها بالتكريم في بلدها ونقابة المهن التمثيلية المسرحي، متوجهة بالشكر للدكتور أشرف ذكي بالشكر، واصفة إياه لالرجل العظيم.



وتابعت "لبلبة" أن الفيلم التسجيلي الذي عرض قبل التكريم، ذكرها بطفولتها، لافتة "مش عارفة أقول إيه".



وأشارت "لبلبة" إلى أن الناس كانت تتوقع أن يتوقف مشوارها الفني بعد الطفولة، لكن " ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري".





يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا دكتور صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.