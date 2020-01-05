Advertisements
Advertisements
Advertisements

لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"

الأحد 05/يناير/2020 - 09:48 م
Advertisements
لبلبة
لبلبة
شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها بالتكريم في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة مساء اليوم الأحد، على مسرح النهار بشارع القصر العيني.

وأضافت "لبلبة" خلال كلمتها بعد التكريم: "أنا حاسة أننا في بيتي"، معربة عن فخرها بالتكريم في بلدها ونقابة المهن التمثيلية المسرحي، متوجهة بالشكر للدكتور أشرف ذكي بالشكر، واصفة إياه لالرجل العظيم.

وتابعت "لبلبة" أن الفيلم التسجيلي الذي عرض قبل التكريم، ذكرها بطفولتها، لافتة "مش عارفة أقول إيه".

وأشارت "لبلبة" إلى أن الناس كانت تتوقع أن يتوقف مشوارها الفني بعد الطفولة، لكن " ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري".


يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا دكتور صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم مسلسلات مصرية مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل عادل امام الجديد سرقة نانسي عجرم سرقة فيلا نانسي زوج نانسى عجرم افلام جديدة افلام 2020

أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"حلمي" و"سعد" يشاركان في تكريم حسن حسني بمهرجان "المهن التمثيلية"

غدًا.. تكريم حسن حسني في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية بحضور حلمي وسعد

حسن حسني: "تكريم نقابة المهن التمثيلية وردة لمشواري الفني"

بحضور نجوم الفن.. تكريم حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية (صور)

معجب يهدي صلاح عبدالله ٢٠ جنيه في حفل تكريم حسن حسني

تكريم حسن حسني بحضور هنيدي ومحمد سعد (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

09:03 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status