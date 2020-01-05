الرئيس الفرنسي يقدم نصيحة لإيران عقب مقتل "سليماني"





أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، أنه "من المهم أن تتجنب إيران اتخاذ إجراءات قد تؤدي لتصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة"، مضيفاً في بيان، عبر عن قلقه إزاء الأثر المزعزع للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة سليماني.





وأشار الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى أن بلاده "مصممة على العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتهدئة التوتر"، بحسب ما نقلت "رويترز".





كما أكد على أنه "يجب إعطاء الأولوية لقتال التحالف الدولي لداعش مع احترام سيادة العراق".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.





وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.





وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من إندلاع حرب، خصوصاً مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأمريكي بالرد والرد المضاد؛ حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".





وبعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أمريكية.



