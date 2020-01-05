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الجيش الليبي: حسم معركة طرابلس خلال ساعات

الأحد 05/يناير/2020 - 09:42 م
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استهداف الكلية العسكرية
استهداف الكلية العسكرية
داليا الحسين
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قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الليبي مسيطر على الأوضاع في طرابلس، موضحًا أن هناك تقدمات هامة للجيش في طرابس وربما تأتي لحظات فاصلة تحسم الموقف غدا أو بعد غد.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: " نترقب ساعة النصر، وحان الوقت لأن يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الذي عاني من المليشيات والإرهاب وتردى الأوضاع المعيشية رغم أن ليبيا دولة غنية".

وتابع مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية: "كل ما لدينا من أموال يذهب إلى الخزينة التركية وقطر ويمدون الميليشيات بالأسلحة لاستمرار الصراع ليحصلوا على أموال شعبنا".

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الكلمات المفتاحية

طرابلس القوات المسلحة الليبية الجيش الليبي أموال

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