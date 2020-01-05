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محمد كشك يوجه رسالة إلى رجال الأعمال: رفقًا بالشعب

الأحد 05/يناير/2020 - 09:40 م
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محمد كشك
محمد كشك
هدى عبدالرازق
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تحدث محمد كشك، عن مستوى الأسعار، معقبًا: "الأسعار ولعة نار، وفيها جنون رهيب"، مؤكدًا أن المسئولين ليسوا السبب في ارتفاع الأسعار، حيث أنهم يهمهم الاستقرار، وأن المواطن يكون راضيا عن مستوى الأسعار.

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" عبر يوتيوب "الفجر"، اليوم الأحد، إلى أن رجال الأعمال في مصر هم السبب في ارتفاع الأسعار، معتبر أن كل ما يهم رجال الأعمال في مصر هو مصلحتهم الشخصية، مطالبًا رجال الأعمال في مصر أن يقفوا بجانب بلدهم.

وأضاف أنه يجب أن يقدم رجال الأعمال نموذج في تخفيض أسعار السلع، منوها بأن المواطنين يجب أن يشتروا على قدر حاجتهم، معلقا: "أرجكم يا شعب مصر لا تتهافتوا على الشراء، وأرجوكم يا رجال الأعمال رفقا بهذا الشعب، واحترموا دوركم، مضيعوش حضارتنا بهمجيتنا".
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الكلمات المفتاحية

مصر محمد كشك رجال اعمال اخبار

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