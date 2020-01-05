عماد أديب: الاحتلال التركي لليبيا يفرض علينا تجاوز الخطوط الحمراء

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل له خبرة عسكرية، ولديه مشروع إصلاحي متكامل للنهوض بمصر، ويضع في قائمة أولوياته محاربة الإرهاب والحفاظ على الدولة الوطنية، وإصلاح اقتصادي شامل لإصلاح حياة المصرين، ولذلك يحاول أن يتصرف في كافة الملفات بحكمة لا تجرنا إلى استنزاف موارد الدولة في بعض الصراعات.





وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الأزمة الليبية مختلفة عن أي أزمة سابقة، وتفرض علينا تجاوز الخطوط الحمراء، خاصة أن تركيا تنقل الإرهابيين بواسطة إلى ليبيا.



