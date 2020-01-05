عرض فيلم تسجيلي عن لبلبة في ختام مهرجان المهن التمثيلية المسرحي قبل تكريمها

شهد حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، على مسرح النهار بشارع القصر العيني، عرض فيلم تسجيلي للفنانة نيللي، قبل تكريمها خلال الحفل.



واستعرض الفيلم رحلة نيللي في عالم الفن منذ بداياتها في مرحلة الطفولة مرورا بأبرز أعمالها الفنية التي برزت من خلالها.



يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا دكتور صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.



واشترك في المسابقة الرسمية للمهرجان 10 عروض مسرحية، على مدار ١٠ أيام، في الفترة من السبت ٢١ ديسمبر وحتى الإثنين ٣٠ ديسمبر.



والعروض المتنافسة هي عرض "تحت الكمبوشة"، تأليف وإخراج وتمثيل إيهاب يونس وإسلام وسوف، وعرض "حياة حواء" تأليف وإخراج محمد حلمي، وعرض "بوهيما" تأليف إيهاب جابر، وعرض "سيرة بن زوال" تأليف محمد علي، وعرض "فتاة الأقنعة" تأليف محمد عبد الوارث، و"عقد مع الشيطان" تأليف محمد

سالم، و"المنعزل" تأليف أبو العلا السلاموني، و"الأسانسير" للمخرج فادي نشأت، و"كوميديا الأيام السبعة" إخراج محمود نجيب، و"رغبة تحت شجر الدردار" للمخرج حليم الجندي.