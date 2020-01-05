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رابط Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية

الأحد 05/يناير/2020 - 08:39 م
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ابشر
ابشر
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رابط Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية

فرضت المملكة العربية السعودية العديد من العقوبات والتي تساهم بشكل كبير للغاية في حل تجديد الإقامة في موعدها من قبل المغتربين، لهذا بدأ العديد من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية رحلة البحث عن الرابط الذي من خلاله يكون لديه معرفة عن صلاحية الإقامة الخاصة به، وسوف نوافيكم بالتفاصيل هنا في هذا المقال.

صلاحية الإقامة 1441
يمكنك بكل سهولة أن تستعلم عن صلاحية الإقامة الخاصة بك بكل سهولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي قدمته المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة جميع الوافدين إلى المملكة لكي يحصلوا على كل شيء يريدون معرفته، جدير بالذكر هو أن الرابط الذي يمكن من خلاله التعرف على تاريخ وصلاحية الإقامة، وموعد انتهائها هو من خلال رابط موقع أبشر.

صلاحية إقامة وافد مغترب 1441
تعتبر منصة أبشر من المواقع التي تساعد الوافدين إلى المملكة على التعرف بكل سهولة على كافة الأمور الخاصة به كمغترب على المملكة، ويحتوي الموقع أيضًا على العديد من الخدمات، ولكن ما يسعى إليه المغترب الآن هو التعرف على الطريقة التي من خلالها يمكن الدخول على الموقع، وسوف نذكر كل هذا بالتفصيل الآن.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة 1441
عليك لكي تتعرف على صلاحية الإقامة الخاصة بك هو الدخول على هذا الرابط أبشر، وقم بكتابة البيانات المطلوبة منك، ولا تنسى أن تختار أيقونة الجوازات، وبعد أن تنهي كافة الإجراءات والبيانات المطلوبة منك، اضغط على استعلم، وعلى الفور يمكنك الحصول على كافة التفاصيل بخصوص الصلاحية الخاصة بك.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة
1. دخول الموقع الرسمي الخاص أبشر وزارة الداخلية.
2. بدء ملئ البيانات المطلوبة بالإضافة إلي إدخال رمز التحقق.
3. يتم فتح نافذة بها جميع التفاصيل التي تتعلق بموعد إنتهاء صلاحية الإقامة.

جدير بالذكر أيضًا أن هذا الرابط الذي تقدمه المملكة للوافدين يحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية، ليس فقط كل ما يحتوي الوافد، فيمكن للسعوديين التعرف على كافة التفاصيل بخصوص الحج، أو السفر، والعديد من الخدمات، كل هذا يؤكد بالطبع على تفوق المملكة إلكترونيًّا، ونجاحها بشكل كبير لفعل ذلك.

رابط Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية


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