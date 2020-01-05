الإخواني الهارب محمد ناصر يحرض على قتل الضباط المصريين

عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو للإخواني الأجير الهارب محمد ناصر، يظهر تحريضه على قتل الضباط المصريين.



وقال "ناصر"، خلال الفيديو: "أنا عايز أقولكم إن تحرك النهارده تحرك إيجابي، اقطعوا عليه كل حاجة، اقتلوا ضباطه"، متابعًا: "أنا عايز قول لزوجة كل ظابط زوجك هيتقتل النهارده أو بكره أو بعده".



وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على "المحور"، أن محمد ناصر قواد سياسي يعمل لصالح بيت دعارة كبير يسمى تركيا، معلقًا: "دول كانوا بيشمتوا في شهداء الجيش المصري والضباط، وبيتمنوا الشر للجيش المصري".

