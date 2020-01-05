تجارة خاسرة.. كيف وضع ارتفاع الأسعار مربي المواشي في مهب الريح؟

كانت من أصعب اللحظات التي مرت على "أحمد سعد"، حين قرر الشهر المنصرم أن يبيع بهائمه الثلاثة إلى أحد كبار التجار، بمبلغ اعتبره الرجل بخسًا لم يغطِ المصاريف التي تكبدها على تربيتهم، إذ بيعت الأم ومولودها بملبغ لا يتعدى الـ 13ألف جنيه، وما زاد من حسرته أنه لم يقبض ثمنهم مرة واحدة بل أخذهم على دفعات، كانت يتلقاها تحت إلحاح وطلب متكرر "تبقى بايعهم بخسارة وكمان ما تاخدش فلوسهم مرة واحدة"، بحسب ما يروي أحمد لـ"الفجر".

قرار البيع الذي اتخذه صاحب الـ54 عامًا كان اضطراريًا، وهي ذات المشكلة التي تتربص بجميع الفلاحين في الوقت الحالي والبالغ عددهم نحو 10 ملايين أسرة، بحسب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، والذي يؤكد أن هذه الأسر أصبحت تطارد مستقبلًا مجهولًا بالشكل الذي وضع حياتهم في مهب الريح، في الوقت الذي شهد أيضًا ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر حمل التبن إلى 800 جنيهًا، في حين ما تزال مصر تصدر البرسيم والتبن للخارج، بينما الأسواق تغرقها اللحوم السوداني والمستوردة.









تربية المواشي بالنسبة لـ"سعد، تعد مصدر آخر للدخل بجانب عمله كموظف بالسكة الحديد، تعاونه في ذلك زوجته، حيث تتوزع المهام بين الأسرة المكونة من 6 أفراد، في قيام الزوجة باصطحابهم كل صباح إلى الحقل "بتقطع لهم حضن برسيم"، إلى أن يعود من عمله فيذهب إليهم على الفور كي يأتي لهم بالعشاء قبل أن تغرب الشمس، في مهمة يعتبرها الرجل شاقة، لكنها باتت ضرورية كي تخفف من أعباء الحياة ومصاريف البيت، فأولاده الأربعة في مراحل تعليمية متفاوتة، ما بين الثانوية العامة والإعدادية والتعليم الأساسي "كانوا بيسندوا معايا شوية في بيع السمن والجبن واللبن".

أسباب عديدة دفعت بالرجل للإقلاع عن تربية المواشي، كان على رأسها ارتفاع تكلفة الأعلاف، حيث وصل كيلو العلف إلى 28 جنيهًا، بجانب الأدوية البيطرية التي أصبحت البهائم في حاجة مستمرة إليها بسبب فيروس الحمى القلاعية المنتشر بكثافة خلال الفترة الأخيرة "كنا كل أسبوع لازم نبعت للدكتور يكشف عليهم". مل الرجل في النهاية من محاولات الاستمرار في مشروع اعتبره فاشلًا في الوقت الحالي، على أمل العودة إليه مرة أخرى، في حالة تصالحت معه الظروف.

بحسب نقيب الفلاحين، فإن اجمالي رؤوس الماشية، من أبقار وجاموس وماعز وجمال بمصر، يصل إلي 20 مليون رأس تقريبًا، بها حوالى 5 ملايين من الأبقار البلدي والخليط والسلالات الأجنبية، بجانب 4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام و4 ملايين و500 ألف من الماعز وحوالي 500 ألف من الجمال، فى حين أن عدد مصانع الاعلاف المرخصة لا يتجاوز عددها الـ 200 مصنعًا.

