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التلفزيون الإيراني: مكافأة بـ "80 مليون دولار"لمن يأتي برأس ترامب

الأحد 05/يناير/2020 - 08:34 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن مكافأة مالية قدرها "80 مليون دولار أمريكي" لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ردًا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، فجر يوم الجمعة الماضي، بغارة أمريكية على موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال مقدم برامج التلفزيون الإيراني: "كان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".

وأضاف التلفزيون الرسمي: "سوف تقدم هذه المكافأة المالية، والتي قدرها 80 مليون دولار أمريكي للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر".

واعتبر التلفزيون الإيراني دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم، الذين يريدون الحصول على هذه المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.

وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من إندلاع حرب، خصوصاً مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأمريكي بالرد والرد المضاد؛ حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".

وبعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أمريكية.

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الكلمات المفتاحية

ترامب التلفزيون الإيراني إيران

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