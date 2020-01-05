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عمر السومة والأهلي.. معلومات لا تفوتك عن العقيد صفقة الأهلي السوبر

الأحد 05/يناير/2020 - 08:37 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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اقترب النادي الأهلي كثيراً من ضم المهاجم الدولي السوري ونجم نادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وانتشرت تقارير عديدة في الأوساط الرياضية، تفيد باقتراب الأهلي من ضم السوري الدولي، في ظل حاجة الأهلي الماسة لمهاجم جديد.

ويبحث الأهلي منذ فتح باب الإنتقالات الشتوية مطلع هذا الشهر عن مهاجم جديد، في ظل الإنتقادات الموجهة للثلاثي مروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو.

وارتبط النادي الأهلي بالعديد من المهاجمين، مثل النيجيري برسينت إيليكي المحترف في سويسرا، وموليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، والتونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي، إلا أن النادي الأحمر يبدو وأنه وجد ضالته في السومة.

ويبز لكم الفجر الرياضي، بعض المعلومات حول السومة، صفقة الأهلي الهجومية القادمة.

يبلغ السومة من العمر 30 عاماً، حيث ولد في 23 مارس من العام 1989 بمدينة دير الزور السورية، ويبلغ طول اللاعب 192 سنتيمتر، ويبلغ وزنه 74 كيلو جرام.

بدأ السومة مشواره الإحترافي في نادي الفتوة السوري عام 2008، وظل معه حتى انتقل لنادي القادسية الكويتي في عام 2011، ومنه لأهلي جدة في عام 2014.

على المستوى الدولي، مثل السومة منتخب سوريا في 28 مباراة، حيث مسجلاً 20 هدفاً، ومنعت الظروف السياسية تمثيل منتخب سوريا بالشكل المطلوب.

خاض السومة 11 مباراة هذا الموسم بقميص أهلي جدة، حيث سجل ستة أهداف، فيما مجموعه 815 دقيقة.
وفي عموم مشاركاته مع الأهلي السعودي، لعب السومة 163 مباراة، سجل 149 هدف وصنع 21 هدفاً لزملائه.
حصد السومة لقب هداف الدوري السعودي ثلاثة مواسم متتالية 2014/2015 و 2015/2016 و 2016/2017.

حصد السومة مع الأهلي ثلاثة ألقاب هي لقب الدوري السعودي وكأس السعودية، ولقب كأس السوبر السعودي، فيما حقق لقب وحيد مع القادسية وهو لقب بطولة كأس الإتحاد الآسيوي.
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