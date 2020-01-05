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«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر، في قمة منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.
- بث مباشر بين ماتش لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد إف سي مصر ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم المغربي وليد أزارو، وحسين الشحات وجونيور أجايى.
- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الأهلي ضد إف سي مصر
كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد إف سي مصر، المقرر انطلاقها السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.
- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد إف سي مصر
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.
- بث مباشر لمباراة الأهلي وإف سي مصر كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.


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