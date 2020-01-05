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أمريكا تصف فرض خامنئي الحداد ثلاثة أيام على سليماني بـ"النفاق"

الأحد 05/يناير/2020 - 08:22 م
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خامنئي وسليماني
خامنئي وسليماني
وكالات
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وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام بالبلاد، بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس قاسم سليماني، نتيجة غارة جوية للولايات المتحدة الأمريكية على موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي، بـ"النفاق".

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة عبر حيابها الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من النفاق أن يفرض خامنئي الحداد ثلاثة أيام على إرهابي مثل قاسم سليماني، بينما يعتقل ويمنع آباء وأمهات المتظاهرين الإيرانيين المقتولين من المشاركة في توديع أبنائهم".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "سليماني لم يكن بطلا، لقد كان مجرما قتل الإيرانيين والأمريكيين والآلاف غيرهم".

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب.

ودفع هذا عدة دول غربية؛ لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، وسحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العارقية بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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الكلمات المفتاحية

سليماني خامنئي أمريكا

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