شاهد.. تركي آل الشيخ يستقبل زين الدين زيدان

استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان .

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.