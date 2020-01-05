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الأهلي يتقدم على اف سي مصر بهدف "أجايي" في الشوط الأول

الأحد 05/يناير/2020 - 08:13 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام إف سي مصر متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي، حيث انطلق الأنجولي جيرالدو دا كوستا من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية في الدقيقة 2 داخل منطقة جزاء إف سي مصر أمسكها عصام ثروت حارس مرمى الضيوف، ثم يسدد بعدها جونيور أجاي كرة قوية بعيدة عن مرمى ثروت.

وحصل فريق إف سي مصر على ركلة حرة نتيجة لمس الكرة ليد أليو ديانج على حدود منطقة جزاء الأهلي، سددها شريف أشرف لتصدم بالحائط وتصل سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 10 مرر محمود إسماعيل "رامبو" كرة طولية متقنة إلى إسلام صالح لكن محمد الشناوي حارس الأهلي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل وصولها إلى لاعب إف سي مصر ومنقذًا فريقه من فرصة خطيرة.

وتعرض جيرالدو في الدقيقة 11 لعرقلة من الناحية اليمنى احتسبها محمد عادل حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لينفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها فوق عارضة عصام ثروت حارس مرمى الضيوف وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر، ليعود السولية مرة أخرى ويسدد الكرة زاحفة بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق إف سي مصر.

ونفذ علي معلول في الدقيقة 16 ركلة ركنية من الناحية اليمنى على رأس أيمن أشرف الذي سددها سهلة في يد عصام ثروت حارس مرمى فريق إف سي مصر، ليسدد الدبابة المالية أليو ديانج كرة بعدها بعيدة عن مرمى الضيوف مع حلول الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 23 أطلق النيجيري جونيور أجاي تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء إف سي مصر لتسكن الكرة الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

عقب الهدف مباشرة حصل المالي أليو ديانج على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله على أحمد الشيخ لاعب اف سي مصر في وسط الملعب. 

واستمر ضغط الأهلي على دفاعات فريق إف سي مصر، ليسدد محمد هاني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى عصام ثروت حارس الضيوف في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 36 ارتكب محمود شبانة مدافع ف سي مصر خطأ كبيرًا بإرجاع الكرة إلى حارس مرماه لتصل الكرة إلى مروان محسن المنفرد تمامًا بالحارس لكنه لم ينجح في مرواغته واستغلال الكرة، وتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي.

ومرر محمد مجدي "قفشة" كرة إلى أليو ديانج في الدقيقة 43 على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية لكنها علت عارضة عصام ثروت حارس مرمى إف سي مصر بسنتيمترات قليلة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف لجونيور أجاي.

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