مقتل وإصابة 17 شخصاً في حادث شمالي إيطاليا





حدث حادث سير في شمال إيطاليا، اليوم الأحد؛ حيث صدمت سيارة مجموعة من السياح الألمان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وفق ما ذكر مسؤولون محليون.





ووقع هاذ الحادث الدامي في فالي أورينا، بالقرب من بولزانو بمنطقة ألتو أديجي، بعد الساعة الواحدة صباحاً، عندما كان الشبان الألمان يجتمعون على متن حافلتهم.





وتشتهر المنطقة المتحدثة إلى حد كبير بالألمانية، وهي متمتعة بحكم ذاتي، بمنتجعاتها للتزلج في الدولوميت والقرى الجذابة حول بولزانو وتحظى بشعبية لدى السياح الألمان.





وقالت خدمة إطفاء المتطوعين في لوتاش، في منشور على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "القتلى الستة لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما نقل المصابون إلى عدة مستشفيات قريبة".





ونقلت محطة "سكاي تي جي 24" عن شرطة الدرك الإيطالية، أن المرجح هو أن السائق ينحدر من المنطقة وكانت نسبة الكحول عالية في دمه.





وصرح رئيس بلدية ألتو أديجي آرون كومباتشر، في مؤتمر صحفي، بأن الضحايا كانوا شبابا ألمانا يقضون عطلة في المنطقة.





وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، ترك مشيعون شموع وزهور في مكان الحادث الذي كان يقع على طريق مؤلف من حارتين تنتشر فيه فنادق وأكوام قديمة من الثلج.



