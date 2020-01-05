أول تعليق لشادي الأمير بعد حبس زوجته 6 أشهر

عقب المطرب الشعبي شادي الأمير، على معاقبة زوجته سها السيد عيد، بالحبس 6 شهور بتهمة الإهمال في رعاية طفليهما، قائلًا: "هناك ضرورة لنقل الحضانة إلي، طالما المحكمة أثبتت أن الأم غير أمينة على أولادها".



وتابع المطرب الشعبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "أنا أولى بولادي، طالما هي مهملة، والمحكمة أثبتت ذلك، المفروض أنا أخد ولادي".



وأشار إلى أن رفع قضية ضم حضانة أولاده، ولكن وفقًا للقانون لن تنقل الحضانة إليه رغم إثبات إهمال الأم، ولكن ستنقل إلى أم الأم.



ووقضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، بالحبس 6 شهور بتهمة الإهمال في رعاية طفليهما "شادي" 3 سنوات، "يازن" 3 شهور، بعد واقعة الإهمال التي تعرض لها الطفلين بتركهما على السلم لعدة أيام في البرد بسبب خلافات بينها وبين زوجها.