أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء السيسي بوزير الإعلام





وقال "موسى" إن الإعلام سيشهد تطورا نوعيا خلال الفترة المقبلة.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الأحد أن هناك مصادر، أكدت أن الرئيس السيسي، قال إنه لن يكون هناك إقصاء لأحد، كما أكد مبدأ تنوع الآراء.



وتابع أن "الرئيس السيسي أكد أهمية دور الإعلام القومي والخاص في تشكيل وعي الرأي العام بمصر، وأنه سيكون هناك تنسيقا بين وزير الدولة لشئون الإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة".



ونوه بأن الرئيس السيسي، أكد أن المرحلة المقبلة، ستشهد أراء متنوعة في الإعلام، وتعدد الأصوات بمصداقية ومهنية وموضوعية، وأن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلان، قدم للرئيس السيسي، رؤية شاملة لتطوير الإعلام، والرئيس وافق على ما تقدم به.



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدولة لشئون الإعلام، الدكتور أسامة هيكل.