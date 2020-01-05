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يوسف الحسيني: مصر ليست هبة النيل

الأحد 05/يناير/2020 - 08:12 م
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يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها مطمعا عبر العصور

وأضاف أن مصر ليست هبة النيل، حيث أنه كان مجرد مستنقعا والمصريون هم من هذبوه، معقبا: "مصر هبة ربنا أولا، والمصريين ثانيا".

وأشار "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك أبواق إعلامية مهمتها مهاجمة مصر، ومنهم محمد ناصر.

وتابع أن "محمد ناصر مكنش حد بيدوس له على طرف في مصر، إيه اللي وداك تركيا من الأساس"، كاشفا عن أن محمد ناصر كان عضوا بجمعية جيل المستقبل.

وقلد الإعلامي يوسف الحسيني، الإخواني محمد ناصر على الهواء، في أثناء حديثه عن سبب انضمامه لجمعية جيل المستقبل، معقبا: "ناصر يا معارض انضميت ليه لجمعية المستقبل"، واصفا ناصر بـ"الشخص المتمسح بمن حوله".
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