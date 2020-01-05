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عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن مواجهة طنطا بسبب الإيقاف

الأحد 05/يناير/2020 - 08:07 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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تأكد غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام طنطا، المقبلة بالدوري العام.

ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر، والمقامة حاليًا بالدوري المصري.

وكان ديانج، حصل على أول إنذاراته، أمام بني سويف والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بكأس مصر، فيما حصل على الإنذار الثاني في مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت للشياطين الحمر، بهدف دون رد بالجولة التاسعة.

ويلتقي الأهلي طنطا، يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتقدم الأهلي حاليًا على إف سي مصر، بهدف دون رد بالمباراة التي تُقام على ملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثانية عشر من المسابقة المحلية.

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