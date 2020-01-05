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وزير الإسكان: الظهير الصحراوي أملنا في إعادة بناء مصر الحديثة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:08 م
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الندوة
الندوة
إسلام شعراوي
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قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال ندوة حزب مستقبل وطن التي نظمها بالمقر الرئيسي، اليوم الأحد، إن وزارة الإسكان واللجنة بينهما جهد مبذول وتنسيق بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطن.

وفى نفس السياق، قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحزب يعقد ندوات وورش عمل لتسليط الضوء على مستقبل مصر في كافة القطاعات، وفيما يخص ملف الإسكان، أكد المغازي، أن الشعب المصري لديه شغف لمعرفة الرؤية المستقبلية حول التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

وخلال مشاركته بالندوة، استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان، رؤية الوزارة في العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الوزارة تعمل بجدية.. والمسئولية ليست سهلة كما كان يتصور البعض".

وقال الوزير، إن الوزارة تهدف لوضع مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية في مصر 2052، مؤكدًا أن الدراسات للمخطط متواجدة في هيئة التخطيط العمراني ولكن مشكلة الدولة تكمن في توفير الطاقة والمياه، ثم الحيز المعمور خاصة وأننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديًا على إعالة قاطنية بسبب استنفاذ قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد.

وأوضح الجزار، أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتزان، والظهير الصحراوي أمل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى الطاقة خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة تحلية المياه، مُشيرًا إلى أنه على سبيل المثال ففى عام 2014 كانت ناتج التحلية اليومى 80 الف متر مكعب يومى، والآن وصلنا لـ 800 الف متر مكعب يومى، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة.
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الكلمات المفتاحية

مليون متر مكعب مصر الحديثة مستوى الخدمة مستقبل وطن الظهير الصحراوي الإسكان

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