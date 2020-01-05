خالد الجندي: شرف لي أكون شيخ النظام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفقه تغير بعد وجود الدولة، متابعًا: "كان لزامًا على كل شيخ وكل رجل يحمل راية العلم والتوجيه، أن الله أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر".



وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن أولي الأمر، ليس المقصود بهم الرئيس أو السلطان أو الأمير، ولكن أولي الأمر تعني القانون، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع أن يحترمه.



وتابع: "القانون هو السلطان الذي ندين له جميعًا بالطاعة بأمر من الله، ولا بد أن نكون جميعنا شيوخ السلطان، لا نعترف بالفوضى، وشرف لي أن أكون شيخ النظام، وأتبع النظام".

