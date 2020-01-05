تفحم طفل في حريق منزل بالبحيرة

لقي طفل مصرعه متفحمًا، اليوم الأحد، بحريق بمنزل بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، يفيد بوصول "علي عمرو بسيوني" 3 سنوات ومقيم بقرية البستان "جثة هامدة "، نتيجة نشوب حريق بالمنزل بسبب ماس كهربائي، ما أدي إلي تفحم الطفل وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



كان أهالي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، عثروا على جثة شخص مذبوحا وبها آثار مادة كاوية "مياه نار" ملقاة بالقرب من مبنى إسعاف قرية أنور المفتي وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر مذبوحا وملقي عليها مياه نار بجانب مبنى إسعاف قرية أنور المفتي.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث أبو حمص لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "عبد الناصر ع.ا" 55 عاما، ومقيم بعزبة المهرة وجاري عمل التحريات لمعرفة أسباب وقوع الجريمة وملابساتها.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.