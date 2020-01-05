خبير: البورصة ليست مرآة للاقتصاد بمصر

قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، إن البورصة شهدت اليوم، هبوطا شديد للغاية، بشكل مبالغ فيه، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة أن أسعار الأسهم قبل الانخفاض كانت منخفضة للغاية.



وأضاف "عنبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البورصة شهدت أكبر انخفاض في المنطقة العربية، وهذا يرجع إلى أنها ضعيفة للغاية، ولا تهتم بها الدولة، رغم تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك نية لطرح شركات الجيش في البورصة.



ولفت إلى أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد في مصر، "الاقتصاد في مصر في حتة، والبورصة في حتة تانية خالص"، مشددًا على ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة كنوع من التحفيز.

