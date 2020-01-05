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أول تعليق من مدرب طنطا بعد الهزيمة أمام الزمالك

الأحد 05/يناير/2020 - 07:20 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أبدى أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا حزنه للخسارة أمام الزمالك في لقاء الفريقين ببطولة الدوري.

وقال المزين في المؤتمر الصحفي "اخطاء ساذجة وقعنا فيها ضد الزمالك و عندنا غيابات مؤثرة".

وتابع "واجهنا سوء حظ ، و لما نتقدم على الزمالك بهدفين كان لازم نحافظ على تقدمنا ، و لكن احنا بنلاعب فريق كبير ".

وأضاف "نعاني من غياب 4 عناصر أساسية وفي النهاية قدر الله وما شاء فعل".
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