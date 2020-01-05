الزمالك يعتذر لإبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة طنطا

حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين.





وتغلب الزمالك على طنطا بنتيجة 3-2 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.





واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني بسبب احتسابه ضربة جزاء لطنطا في الشوط الثاني.





وتقبل نور الدين اعتذار الحكم وأكد له أنه واثق من صحة قراره ومنح الفريقين حقهما.