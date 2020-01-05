إختيار سعودي أمين عام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي





قرر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ 52 الذي عقد في عاصمة سلطنة عمان مسقط، تعيين الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري في منصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.





وقدم المشاري شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية على هذه الثقة، مؤكدًا عمل الاتحاد على معالجة القضايا والمواضيع التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات المجلس وتطوير إسهاماته في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي من أهم أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.





شغل الدكتور سعود المشاري العديد من المناصب الإدارية التي تهتم بالشأن القانوني، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من "جامعة واشنطن" في الولايات المتحدة، وماجستير في الاختصاص ذاته من "الجامعة الأمريكية في واشنطن" وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من "جامعة الملك سعود".